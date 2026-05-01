Росавиация вынесла вердикт по опрокинувшемуся вертолету в Коми

ЧП с вертолетом Ми-8 при посадке в Коми квалифицировано как авиационная авария, сообщили в Росавиации. Расследованием причин происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет с участием профильных структур. В данный момент воздушное судно находится в парке авиапредприятия «Ельцовка».

Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию, — говорится в сообщении.

Вертолет вахтовиков совершил жесткую посадку в Усинске. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадали 10 человек. У Ми-8 при посадке оторвало хвост. Также вертолет потерял оба винта, а его корпус оказалось частично разрушен.

