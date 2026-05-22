Клумба с «вау-эффектом»: эти компактные розы превратят крошечный участок в сказку

Даже маленькая клумба может выглядеть как дорогой розарий из журнала. Главное — выбрать сорта, которые не разрастаются во все стороны, долго цветут и не требуют постоянной борьбы с болезнями. Несколько удачных кустов способны заполнить ароматом и цветом буквально один квадратный метр.

Для мини-розария отлично подходят компактные и выносливые сорта. Например, «акварель» радует крупными цветами с нежным переходом от розового к персиковому оттенку. Куст аккуратный, густой и хорошо переносит переменчивую погоду. А вот «леонардо да винчи» ценят за почти непрерывное цветение — яркие махровые бутоны не боятся ни жары, ни дождя.

Если хочется добавить солнечных красок, стоит присмотреться к «эмбер сан». Невысокий куст быстро разрастается и образует плотный золотистый ковер. Для светлых клумб идеально подходит белоснежная «аваланж» — ее бутоны долго держатся и в саду, и в срезке.

Любителям необычных оттенков понравится «блю парфюм» с сиренево-лавандовыми цветами и насыщенным ароматом ягод и ванили. Но такой сорт лучше сажать на солнечном месте с хорошим проветриванием.

Чтобы розы цвели пышно, не загущайте посадки, регулярно удаляйте увядшие бутоны и не забывайте о легком укрытии на зиму. Тогда даже самая маленькая клумба будет выглядеть роскошно все лето.

