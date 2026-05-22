Синоптик спрогнозировал «съеживание» русской зимы через пять лет

Бесснежные зимы в центральной части России в ближайшее время нормой не станут, сообщил ТАСС руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Однако традиционная русская зима заметно сократится по продолжительности.

По оценке специалиста, изменения могут проявиться уже через пять лет. Климат в регионе трансформируется, но не настолько радикально, чтобы лишить центральные области привычного снежного покрова.

Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто «съежится», станет меньше по продолжительности, но она останется, — отметил Шувалов, отвечая на вопрос об изменениях климата.

При этом синоптик подчеркнул, что даже при сокращении длительности холодного периода вероятность обильных снегопадов и сильных морозов сохранится. Таким образом, речь идет не о качественном изменении погоды, а о смещении сезонных рамок.

Ранее метеорологи «Яндекс.Погоды» с помощью ИИ-технологии «Метеум» спрогнозировали летний сезон в городах-миллионниках России. Исторических рекордов специалисты почти не ожидают, но, по их словам, будет заметно жарче, чем в 2025 году. Главные сюрпризы погода приготовила для жителей Сибири и Урала, предупредили синоптики.