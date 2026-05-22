Смерть Пиманова, рекорд Гиннесса, тайная дочь: как живет Ольга Погодина

Актриса Ольга Погодина прославилась благодаря ролям в сериалах «Женская интуиция», «Прощайте, доктор Чехов!» и «Легенда Феррари». Как сложились карьера и личная жизнь артистки, чем она занимается сейчас?

Чем известна Погодина

Ольга Погодина появилась на свет 21 сентября 1976 года в Москве. Ее родители — известная актриса Лия Погодина и государственный служащий Станислав Бобович.

Артистка окончила Щукинское театральное училище. Ее кинодебют состоялся в 2000 году в фильме «Салон красоты».

Также артистка снималась в картинах «Пятый угол», «Русские амазонки», «Женская интуиция», «Золотой век», «Убей меня! Ну, пожалуйста», «Пять звезд», «Возвращение Мухтара — 2», «В ритме танго», «Телохранитель», «Три дня в Одессе», «Капкан», «Журов», «Мужчина в моей голове», «Маргарита Назарова», «Ну, здравствуйте, Зин» и других.

Имя Ольги Погодиной после съемок в телефильме «Маргарита Назарова» было внесено в Книгу рекордов Гиннесса России за исполнение трюка «голова дрессировщика в пасти тигра».

«Не каждый отважится положить голову в пасть тигру», — отмечала актриса.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Как сложилась личная жизнь Погодиной

В 2007 году Ольга Погодина тайно связала себя узами брака с бизнесменом Игорем. Однако спустя некоторое время их союз распался.

Еще будучи замужем, она познакомилась с журналистом, кинорежиссером, продюсером и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале Алексеем Пимановым. На тот момент артист тоже был женат. Они дружили семьями, однако в 2012 году история любви обеих пар закончилась. Тогда Пиманов и Погодина стали встречаться, в 2013 году узаконили отношения.

23 апреля супруг Ольги умер. На церемонии прощания с Пимановым в траурном зале Троекуровского кладбища Погодина поблагодарила мужа за время, проведенное вместе, и пообещала заботиться о дочери.

«Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что так получится… Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной человек», — сказала Погодина.

О том, что у пары есть общая дочь, знали только самые близкие. Малышке два года.

Чем Погодина занимается сейчас

В настоящий момент Ольга Погодина продолжает продюсировать и работать над кинопроектами. Она занимает пост генерального продюсера в ООО «ОДА-Фильм Продакшн», специализирующейся на создании кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

21 мая стало известно, что в Москве госпитализировали в реанимацию 86-летнего отца Погодиной. Telegram-канал SHOT утверждает, что врачи выбрали консервативное лечение.

По данным канала, состояние пациента требует наблюдения в условиях реанимации. Помимо этого, как пишет SHOT, сама Погодина, которая недавно пережила смерть мужа, находится рядом с отцом и поддерживает его.

