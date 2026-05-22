Приметы 22 мая — Николай Чудотворец, Никола Вешний: мужской праздник

Икона «Святитель Николай Чудотворец» в окладе на открытии выставки «Сокровища полковых музеев» в Государственном историческом музее в Москве

В народном календаре 22 мая — один из самых почитаемых и важных праздников весны, день Николая Чудотворца, известного на Руси как Никола Вешний или Теплый. Крестьяне говорили, что после дня Николы наступает настоящее, невозвратное лето. Святитель Николай считался главным заступником простого народа, покровителем земледелия, скотоводства и путешественников.

Погодные приметы на Николу Теплого, 22 мая

Погода на Николу определяла, каков будет остаток весны и принесет ли лето сытость в закрома.

Если на Николу пошел дождь — это великая Божья благодать, предвещающая богатый урожай хлеба и благополучное лето.

Утренний туман на 22 мая — к доброму здоровью людей и обилию плодов в садах.

Лягушки начали громко квакать — овес и завязи на деревьях уродятся на славу.

Если до Николы зацвела черника — осенью будет ранний и богатый урожай грибов.

Какая погода на Николу Вешнего, такая будет и на Николу Зимнего (19 декабря).

Слышно затяжной гром — впереди череда погожих и теплых дней.

«Никольская конина»: приметы о животных 22 мая

Никола Вешний считался важным днем для владельцев домашнего скота.

В ночь на Николу молодые парни впервые выгоняли лошадей в поле на ночной выпас. Это событие превращалось в настоящий молодежный праздник с кострами, песнями и пирогами. Считалось, что сам Никола в эту ночь охраняет коней от волков и хищников.

Что можно и нужно делать 22 мая

Николин день — мужской день. Юношей, которые впервые отправлялись выгуливать коней ночью, старики благословляли на взрослую мужскую работу, а вечером их угощали обрядовой кашей.

С этого дня скотина начинала наедаться свежей травой, а крестьяне приговаривали: «Никола вешний ловит лето, Никола зимний гонит зиму».

Чем еще занимались 22 мая наши предки?

Посещали храм и молились Николаю Чудотворцу. Его просили о здоровье близких, благополучии в пути, защите детей и мире в доме.

Отдавали долги. Считалось, что если рассчитаться со всеми долгами до Николы Вешнего, то весь оставшийся год нужды в деньгах не будет.

Мирились со старыми врагами. Никола — примиритель, поэтому сегодня легче всего найти общий язык и простить обидчиков.

Работали в огороде и сеяли гречиху. Растения, посаженные в этот день, находятся под особым покровительством святого.

Умывались утренней росой. Верили, что никольская роса способна подарить человеку красоту и уберечь от дурного глаза.

Что нельзя делать 22 мая

Шить, вязать, брать в руки иглы и ножницы. Садовые инструменты и кухонные ножи — можно.

Отказывать в милостыне и помощи. Николай Чудотворец всю жизнь помогал бедным. Скупость сегодня — к нищете на семь лет.

Грустить, унывать, вспоминать старое.

Оставлять скотину голодной. Ухаживайте за животными — они под защитой святого.

Купаться в реке или озере до обеда. Вода должна прогреться.

