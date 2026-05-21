21 мая 2026 в 23:27

В ЕС объяснили Зеленскому, зачем ему расследование дела Ермака

Zeit: европейские страны призвали Зеленского расследовать дело Ермака ради ЕС

Владимир Зеленский
Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, задержанного на прошлой неделе, осложняет отношения Киева с Европейским союзом. Как пишет Die Zeit, главы правительств нескольких европейских стран потребовали от украинского президента провести полное и прозрачное расследование.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в продолжительном телефонном разговоре дал Зеленскому понять, что из-за этого скандала Украина оказалась на перепутье. Аналогичные беседы провели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейские лидеры заявили: если Украина хочет сохранить перспективу членства в ЕС, необходимо на принципах верховенства права выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти. Расследование дела Ермака стало для Киева не только вопросом внутренней политики, но и условием для евроинтеграции.

До этого адвокат Игорь Фомин сообщил, что Ермак находится в следственном изоляторе и содержится в платной камере. Он уточнил, что оплату за это внес сам экс-глава офиса президента. Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес залог в размере 30 млн гривен (49,7 млн рублей).

