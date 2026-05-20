Друзья или враги: нужно ли прогонять ящериц и лягушек с огорода?

Каждый сезон загородная жизнь напоминает коммунальную квартиру, где человеку приходится делить свой участок с огромным количеством соседей: от птиц и насекомых до хладнокровных обитателей. При виде юркого хвоста или прыгающего в траве силуэта у многих дачников автоматически срабатывает желание навести порядок и прогнать непрошеных гостей. Однако торопиться точно не стоит, ведь эти существа практически не вредят посадкам, а скорее наоборот, помогают огородным культурам набрать силу, защищая их от реальных угроз и делая ваш будущий урожай солиднее.

Откуда же берутся эти земноводные и рептилии?

Они приходят из соседних лесов, сырых низин и водоемов в поисках укрытия и пищи. Пик их активности приходится на теплое время года: май, июнь и июль, когда почва хорошо прогрета, а вокруг летает и ползает много насекомых. Хладнокровные обожают тенистые влажные места, высокую траву, кучи валежника, пространства под досками и камнями. Боятся они резких химических запахов, открытого палящего солнца, полного отсутствия укрытий и, конечно же, естественных хищников, включая домашних кошек и собак.

Невидимый фронт: какая польза от хладнокровных на грядках

Если на ваших сотках поселилась прыткая ящерица или обыкновенная лягушка, вам крупно повезло, ведь они работают эффективнее многих покупных инсектицидов. Вот какую реальную помощь оказывают эти маленькие помощники:

уничтожение ночных вредителей: серая и зеленая жаба ведут ночной образ жизни, поэтому они массово поедают слизней, медведок, гусениц совок и долгоносиков, до которых у птиц просто не доходят руки;

ликвидация летающих насекомых: проворная лягушка за сутки способна съесть десятки комаров, мошек, мух и бабочек-вредителей, снижая их популяцию вокруг зон отдыха;

очистка ягодников: маленькая ящерица виртуозно собирает с земли и нижних листьев культурных растений вредоносных жуков, тлей, трипсов, паутинных клещей и даже муравьев, не повреждая при этом спеющие ягоды клубники или смородины.

Друзья или враги: нужно ли прогонять ящериц и лягушек с огорода? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Умный контроль: как сдерживать популяцию амфибий и рептилий

Конечно, во всем нужен баланс, и, если ваш участок превращается в сплошное прыгающее и шуршащее болото, пользу легко перечеркнуть дискомфортом. Чтобы хладнокровные не захватили территорию и не стали там полноправными хозяевами, их численность можно и нужно мягко сдерживать экологичными методами:

наведение порядка: регулярно скашивайте высокую траву по периметру, разбирайте залежи старых досок, дров и строительного мусора, лишая животных их любимых мест для зимовки и дневного сна;

контроль влажности: если на даче есть декоративный пруд, сделайте его берега более открытыми, а полив огорода организуйте строго под корень, избегая вечной сырости и заболачивания почвы;

применение природных репеллентов: по периметру особо важных грядок можно рассыпать горчичный порошок или кофейную гущу, резкий аромат которых заставит хладнокровных существ, к примеру лягушек и жаб, обходить эти зоны стороной.

Главный совет для всех мудрых садоводов заключается в том, чтобы научиться жить с дикой природой в дружбе и взаимном уважении. Достаточно оставить для земноводных один небольшой нетронутый уголок где-нибудь за сараем, и они будут преданно охранять ваши основные посадки. Пусть это сосуществование станет примером разумного дачного партнерства, где каждый выполняет свою важную задачу ради общей зеленой цели.

