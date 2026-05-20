В Кремле заявили о ценности контактов Путина и Си Цзиньпина

Москва и Пекин придают огромное значение содержанию контактов между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства находится с официальным визитом в Китае 19-20 мая.

Если вы проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпином, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что отношения Москвы и Пекина развиваются стратегически стабильно — они планируются и выстраиваются, а не представляют собой «лоскутное одеяло». По ее словам, двусторонние отношения развиваются так, чтобы укреплялся именно их фундамент.

До этого пользователи китайской версии приложения TikTok горячо поприветствовали визит Путина в Пекин. Видеоролик с прибытием российского лидера на площадь Тяньаньмэнь для проведения переговоров с главой КНР менее чем за час собрал свыше 42 тыс. лайков.