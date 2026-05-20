Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 09:20

В Кремле заявили о ценности контактов Путина и Си Цзиньпина

Песков: Россия и КНР придают большое значение содержанию контактов двух лидеров

Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе церемонии официальной встречи Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе церемонии официальной встречи Фото: Александр Казаков, РИА «Новости»/kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва и Пекин придают огромное значение содержанию контактов между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства находится с официальным визитом в Китае 19-20 мая.

Если вы проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпином, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что отношения Москвы и Пекина развиваются стратегически стабильно — они планируются и выстраиваются, а не представляют собой «лоскутное одеяло». По ее словам, двусторонние отношения развиваются так, чтобы укреплялся именно их фундамент.

До этого пользователи китайской версии приложения TikTok горячо поприветствовали визит Путина в Пекин. Видеоролик с прибытием российского лидера на площадь Тяньаньмэнь для проведения переговоров с главой КНР менее чем за час собрал свыше 42 тыс. лайков.

Власть
Россия
Китай
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обыски начались в Нацполиции Украины
В «Единой России» раскрыли, кто будет участвовать в выборах Госдуму
Песков назвал главный итог визита Путина в Китай
Си Цзиньпин раскрыл, что будут защищать Россия и Китай
Интерьер для восстановления: что действительно помогает отдыхать
Путин раскрыл, что готова сделать Россия для Китая
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в КНР
Стало известно, чем и откуда ВСУ обстреляли Белгородскую область
Путин указал на важную деталь в отношениях России и Китая
«Бомж» из Конгресса США решил возглавить страну
НАТО попросило США не допускать «сюрпризов» в Европе
ВСУ пытались атаковать Россию за два часа с помощью более 60 БПЛА
Смертельный хантавирус маскируется под одну распространенную болезнь
Появились кадры с подписания Путиным и Си Цзиньпином совместных документов
Россия и Китай сделали огромный шаг к становлению многополярного мира
Страны G7 «умоляют» США завершить войну в Иране
Путин и Си Цзиньпин укрепили партнерство России и Китая документом
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Минобороны поделилось подробностями ядерных учений
«Кое о чем важном»: Ушаков намекнул на особенную договоренность с Китаем
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.