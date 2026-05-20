Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 09:21

Захарова раскрыла, кому выгодны угрозы в адрес Калининграда

Захарова: угрозы в адрес Калининграда выгодны тем, кому нужны волнения в Европе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Угрозы главы МИД Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области выгодны лицам, которые желают устроить «заваруху» на европейской арене, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. В частности, по словам дипломата, они хотят раздуть масштабы волнений.

Другое дело, что они за это получают деньги, они делают все в интересах тех, кому просто необходима сейчас заваруха на Европейском континенте и ее пролонгация, ее масштабирование. Это факт, и здесь нет никаких эмоций, никакой эмоциональной окраски, — отметила она.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия нанесет по Литве мгновенный сокрушительный удар в случае гипотетической атаки на Калининград. По мнению парламентария, агрессивные призывы руководителей балтийских республик демонстрируют их крайне ограниченное мышление.

Ранее выяснилось, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии, связанные с возможной изоляцией Калининградской области, о чем сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Он отметил, что речь идет о практических действиях, связанных с логистикой и транспортными маршрутами в регионе.

Власть
Мария Захарова
Литва
Калининградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обыски начались в Нацполиции Украины
В «Единой России» раскрыли, кто будет участвовать в выборах Госдуму
Песков назвал главный итог визита Путина в Китай
Си Цзиньпин раскрыл, что будут защищать Россия и Китай
Интерьер для восстановления: что действительно помогает отдыхать
Путин раскрыл, что готова сделать Россия для Китая
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в КНР
Стало известно, чем и откуда ВСУ обстреляли Белгородскую область
Путин указал на важную деталь в отношениях России и Китая
«Бомж» из Конгресса США решил возглавить страну
НАТО попросило США не допускать «сюрпризов» в Европе
ВСУ пытались атаковать Россию за два часа с помощью более 60 БПЛА
Смертельный хантавирус маскируется под одну распространенную болезнь
Появились кадры с подписания Путиным и Си Цзиньпином совместных документов
Россия и Китай сделали огромный шаг к становлению многополярного мира
Страны G7 «умоляют» США завершить войну в Иране
Путин и Си Цзиньпин укрепили партнерство России и Китая документом
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Минобороны поделилось подробностями ядерных учений
«Кое о чем важном»: Ушаков намекнул на особенную договоренность с Китаем
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.