Захарова раскрыла, кому выгодны угрозы в адрес Калининграда Захарова: угрозы в адрес Калининграда выгодны тем, кому нужны волнения в Европе

Угрозы главы МИД Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области выгодны лицам, которые желают устроить «заваруху» на европейской арене, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. В частности, по словам дипломата, они хотят раздуть масштабы волнений.

Другое дело, что они за это получают деньги, они делают все в интересах тех, кому просто необходима сейчас заваруха на Европейском континенте и ее пролонгация, ее масштабирование. Это факт, и здесь нет никаких эмоций, никакой эмоциональной окраски, — отметила она.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия нанесет по Литве мгновенный сокрушительный удар в случае гипотетической атаки на Калининград. По мнению парламентария, агрессивные призывы руководителей балтийских республик демонстрируют их крайне ограниченное мышление.

Ранее выяснилось, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии, связанные с возможной изоляцией Калининградской области, о чем сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Он отметил, что речь идет о практических действиях, связанных с логистикой и транспортными маршрутами в регионе.