21 мая 2026 в 00:05

Приметы 21 мая — Иоанн Богослов: зачем печь пироги и что делать в огороде?

В народном календаре 21 мая почитается апостол и евангелист Иоанн Богослов, которого на Руси уважительно называли Иваном Пшеничником. Святой Иоанн считался покровителем авторов, мыслителей, а в крестьянском быту — хранителем посевов. К этой дате полным ходом шел сев пшеницы, а сам день был связан с традициями милосердия, гостеприимства и выпекания особого обрядового хлеба.

Погодные приметы на Ивана Пшеничника, 21 мая

  • Если в этот день пошел обильный дождь — грибов летом будет очень много («грянет грибной дождь»).

  • Красный закат на Иоанна Богослова — к затяжной хорошей и ясной погоде.

  • Если утро выдалось пасмурным, но к полудню прояснилось — урожай зерновых превзойдет все ожидания.

  • Черемуха зацвела обильно — лето обещает быть сырым и прохладным.

  • Если облака плывут высоко и быстро — погода наладится, ветры утихнут.

Приметы о зверях и птицах 21 мая

Поведение природы и птиц в этот день подсказывало, уродится ли хлеб и какими будут ближайшие месяцы. Например, если воробьи прятались под крышу или в гнезда, наши предки ждали сильной грозы в ближайшие часы.

Что можно и нужно делать 21 мая

Хозяйки с раннего утра замешивали тесто и пекли специальные пшеничные пироги. Этот хлеб не предназначался для членов семьи. Его нужно было вынести за пределы дома и раздать странникам, бедным или прохожим.

Старики верили: если с пирогом выйти на перекресток дорог и встретить там путника, который примет угощение, — это к огромной удаче и достатку в доме. Если же пирог никто не взял, его крошили птицам, но ни в коем случае не несли обратно в дом.

Чем еще следовало заняться 21 мая?

  • Сеять пшеницу и другие яровые культуры. Считалось, что Иоанн Богослов благословляет землю на богатые всходы.

  • Заниматься благотворительностью. Поделиться едой, вещами или помочь делом тем, кто в этом нуждается, — главный посыл этого дня.

  • Печь домашний хлеб и пироги. Аромат свежей выпечки 21 мая привлекает в дом добрых духов и защищает от семейных неурядиц.

  • Принимать гостей. Если к вам сегодня заглянули друзья или родственники, их обязательно нужно радушно встретить и сытно накормить.

Чего нельзя делать 21 мая

  • Ссориться, лгать и завидовать. Иоанн Богослов — апостол любви, поэтому любой негатив в этот день считается тяжелым бременем для души и может обернуться неудачами.

  • Стирать и гладить одежду во второй половине дня. Существовало поверье, что так можно потерять финансовую удачу.

  • Отказывать в гостеприимстве или крове. Проявить черствость к путнику или просящему сегодня — привлечь бедность в собственный дом.

  • Выбрасывать остатки хлеба в мусор. Все хлебные крошки и обрезки 21 мая аккуратно собирали и отдавали птицам.

Анастасия Фомина
