21 мая 2026 года — Вознесение Господне: смысл и традиции праздника

В четверг 21 мая 2026 года православные христиане отмечают один из важнейших двунадесятых праздников — Вознесение Господне. Это событие всегда приходится на сороковой день после Пасхи. Он замыкает собой светлый пасхальный период и подготавливает верующих к сошествию Святого Духа на Пятидесятницу. Чтобы понять, что за праздник Вознесение Господне, необходимо обратиться к евангельским событиям, которые легли в его основу.

Евангельские события: прощание с учениками и вознесение на Елеонской горе

Евангелие от Луки и книга Деяний святых апостолов сохранили для верующих подробное описание последних 40 дней Спасителя на земле после Его Воскресения. В эти дни Христос многократно являлся ученикам, укрепляя их веру и наставляя в тайнах Царствия Божия.

На сороковой день, собрав апостолов в Иерусалиме, Господь вывел их из города на Елеонскую гору — к Вифании. Здесь, подняв руки, Он благословил их и в этот миг стал отдаляться, возносясь на небо. Облако скрыло Его из виду учеников. Прощание было исполнено светлой печали.

Это событие стало видимым завершением земного служения Спасителя. Евангельские события после вознесения Иисуса включают явление двух ангелов в белых одеждах, которые возвестили апостолам, что Спаситель придет вновь так же, как в свое время вознесся на небо. 21 мая 2026 года Вознесение Господне станет очередным напоминанием об этом обетовании.

Смысл и значение: завершение земного служения и обетование о Духе Святом

В чем же заключается глубинный смысл праздника? Что за праздник Вознесение Господне для верующего человека? Это не день утраты и печали, а торжество победы жизни над смертью и открытие верующим пути в Царство Небесное. Христос вознесся на небеса и сел одесную (то есть по правую сторону) Бога Отца, что символизирует принятие человеческой природы в Божественную славу.

Святые отцы, в частности святитель Иоанн Златоуст, подчеркивали: Господь вознесся, чтобы вознести падший образ Адамов. Кроме того, именно в этот момент Спаситель дал апостолам обетование о скором ниспослании Духа Святого — Утешителя, Который должен сойти на них через 10 дней в Сионской горнице. Таким образом, Вознесение становится мостом между Пасхой и Троицей, завершая евангельскую историю и открывая историю Церкви Христовой.

Традиции празднования в православии

Традиции празднования Вознесения имеют глубокие корни. В этот день верующие стремятся посетить храм, чтобы принять участие в торжественном богослужении. Принято молиться праздничной иконе — образу Вознесения Господня. В центре иконы — Богоматерь и апостолы, взирающие на возносящегося во славе Спасителя, преисполненные покоя.

Еще на Руси сложилась благочестивая традиция печь особые хлебобулочные изделия — лесенки, или лествицы, из пшеничного или ржаного теста с медом. Эта выпечка, украшенная перекладинами (обычно семь штук), символизирует лестницу, по которой якобы восходил на небо Спаситель.

Эти угощения пекли для всей семьи, освящали в храме или просто ели дома, приглашая в гости близких и раздавая милостыню нищим. Вознесение Господне 21 мая 2026 года — прекрасный повод возродить эту добрую кулинарную традицию в кругу семьи.

Что можно и нельзя делать на Вознесение

Задаваясь вопросом о том, что можно и нельзя делать в Вознесение, важно помнить: это день радости, а не скорби. Поскольку праздник приходится на четверг и не является постным днем, трапеза дозволяется без ограничений.

Вот основные рекомендации, чего следует избегать:

Тяжелого физического труда (уборки, работы в огороде), если это не является острой необходимостью. Лучше посвятить время молитве и посещению храма. Ссор, сплетен, сквернословия и уныния. Господь призывает нас к любви, особенно в праздничные дни. Венчания. Таинство брака в двунадесятые праздники в православных храмах не совершается.

Некоторые традиции уточняют: говоря о том, что можно и нельзя делать в Вознесение, важно помнить и о приветствиях. С этого дня прекращается пасхальное приветствие «Христос воскресе!», так как праздник Пасхи уже отошел.

В то же время можно и нужно:

молиться;

посещать богослужение;

подавать милостыню;

просить прощения у тех, кого вы обидели;

радоваться.

Народные приметы, связанные с погодой и урожаем

На Руси существовали различные народные приметы на Вознесение, которые, хотя и не имеют догматической силы, отражают наблюдательность наших предков. Большинство из них связано с прогнозом урожая, ведь 40-й день после Пасхи часто совпадал с приходом летнего тепла. В народе говорили: «Дошла весна-красна до Вознесенья — тут ей и конец». Эту дату считали рубежом перехода от весны к лету.

Считалось, что:

солнечная погода предвещает теплую осень и богатый урожай;

дождь в этот день сулит дожди и грозы летом, а также возможный неурожай и болезни скота;

если утром на траве обильная роса, это обещает удачный год;

красный закат на Вознесение указывает на засушливое лето.

Богослужение в праздник Вознесения

Служба в храме в Вознесение отличается особой торжественностью и красотой. Она начинается накануне в среду вечером. Совершается всенощное бдение, а утром в сам день праздника — праздничная Божественная литургия. Священнослужители облачаются в белые одежды — символ Божественного света, исходящего от воскресшего и вознесшегося Христа.

Служба в храме в Вознесение наполнена особыми песнопениями. Звучат тропари и кондаки. Храмы оглашаются словами: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа». Этот текст передает саму суть праздника: радость о том, что Господь не оставляет нас и обещает послать Утешителя.

Вознесение Господне 21 мая 2026 года станет для верующих днем, когда, покинув суету, можно поднять очи разума к небу и, взяв пример с апостолов, исполниться великой духовной радости.