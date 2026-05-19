Урожай ведрами, а мякоть медово-нежная: топ-3 ранних сортов клубники — для всей России

Ранняя клубника — это первая летняя сладость, которая дарит ощущение праздника и настоящее наслаждение. Сок течет рекой, ягоды словно пропитаны медом, а аромат сводит с ума. Выбрать лучшие сорта для любого региона России — задача не из легких, но мы подготовили топ-3 проверенных вариантов.

«Альба» — итальянский сорт, который завоевал любовь садоводов по всей стране. Ягоды крупные, плотные, ярко-красные, с невероятно сладким вкусом и земляничным ароматом. Сорт устойчив к засухе, морозам и болезням, что делает его идеальным для северных регионов.

«Клери» — ранняя итальянская красавица с коническими ягодами насыщенного красного цвета. Мякоть плотная, сочная, сладкая, с легкой кислинкой. Сорт отличается высокой урожайностью и превосходно подходит для Подмосковья, Урала и Сибири.

«Мармеладная» — российский сорт, который плодоносит крупными, янтарно-красными ягодами с невероятно сладкой, тающей мякотью. Аромат напоминает лесную землянику. Сорт морозостойкий, урожайный и подходит для выращивания в любом регионе России.

Эти сорта подарят вам море сладких ягод, которые так и просятся в рот. Посадите их весной и наслаждайтесь урожаем уже в начале лета!

