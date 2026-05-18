Ягоды идут волнами до осени: простой способ заставить клубнику плодоносить без остановки

Чтобы клубника радовала не пару недель, а все лето до самых холодов, важно правильно подобрать сорта и не пускать уход на самотек. Особенно хорошо работают ремонтантные виды — они плодоносят волнами и не «уходят в отпуск» после первого урожая.

Основа успеха начинается с посадки. Кусты размещают не тесно: примерно 30–40 см между растениями и около 60 см между рядами. Так им хватает света и питания, а ягоды не мельчают. Лучше всего выделить солнечное место — в тени урожай заметно слабее.

Почву тоже готовят заранее. В лунки добавляют перегной и немного древесной золы — ягоды потом становятся заметно слаще, а кусты крепче.

Полив лучше сделать регулярным и равномерным. Часто используют капельную систему или простые вкопанные бутылки с отверстиями. Важно поливать утром, чтобы листья успевали высохнуть и не появлялись болезни. Почву вокруг кустов мульчируют соломой — это удерживает влагу и защищает ягоды от грязи.

Подкормки идут по этапам. После первой волны урожая дают органику, во время цветения — калий, а вот азот после середины лета уже не используют, чтобы куст не «гнал листья» вместо ягод.

Дополнительно помогают простые приемы: чеснок и бархатцы рядом отпугивают вредителей, мыльный раствор спасает от тли, а сетка защищает ягоды от птиц.

Если все сделать правильно, клубника действительно будет плодоносить долго и стабильно, без пустых перерывов.

