День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 15:00

Ягоды идут волнами до осени: простой способ заставить клубнику плодоносить без остановки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы клубника радовала не пару недель, а все лето до самых холодов, важно правильно подобрать сорта и не пускать уход на самотек. Особенно хорошо работают ремонтантные виды — они плодоносят волнами и не «уходят в отпуск» после первого урожая.

Основа успеха начинается с посадки. Кусты размещают не тесно: примерно 30–40 см между растениями и около 60 см между рядами. Так им хватает света и питания, а ягоды не мельчают. Лучше всего выделить солнечное место — в тени урожай заметно слабее.

Почву тоже готовят заранее. В лунки добавляют перегной и немного древесной золы — ягоды потом становятся заметно слаще, а кусты крепче.

Полив лучше сделать регулярным и равномерным. Часто используют капельную систему или простые вкопанные бутылки с отверстиями. Важно поливать утром, чтобы листья успевали высохнуть и не появлялись болезни. Почву вокруг кустов мульчируют соломой — это удерживает влагу и защищает ягоды от грязи.

Подкормки идут по этапам. После первой волны урожая дают органику, во время цветения — калий, а вот азот после середины лета уже не используют, чтобы куст не «гнал листья» вместо ягод.

Дополнительно помогают простые приемы: чеснок и бархатцы рядом отпугивают вредителей, мыльный раствор спасает от тли, а сетка защищает ягоды от птиц.

Если все сделать правильно, клубника действительно будет плодоносить долго и стабильно, без пустых перерывов.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.

Проверено редакцией
Читайте также
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Общество
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Глава Росатома указал на тревожную ситуацию вокруг ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
Общество
Глава Росатома указал на тревожную ситуацию вокруг ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
Фудшеринг: что это, как помогает экономить и спасать еду от мусорки
Семья и жизнь
Фудшеринг: что это, как помогает экономить и спасать еду от мусорки
Нутрициолог объяснила, почему фрукты нельзя есть после 16:00
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, почему фрукты нельзя есть после 16:00
Посадили, а они растут сами: 5 лучших неприхотливых культур с сортами для дачи. Если нет времени и сил на постоянный уход
Общество
Посадили, а они растут сами: 5 лучших неприхотливых культур с сортами для дачи. Если нет времени и сил на постоянный уход
Общество
советы
ягоды
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, как Россия застраховала от кризиса торговлю с Китаем
Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин
«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, чем союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
Ушаков: нет никакой увязки между визитами в Китай Трампа и Путина
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
В Зеленограде местная жительница спасла собаку из-под колес грузовика
«Таблеточки помогают не всегда»: Симоньян пошутила про истерику Пашиняна
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.