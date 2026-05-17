17 мая 2026 в 12:20

Посадили, а они растут сами: 5 лучших неприхотливых культур с сортами для дачи. Если нет времени и сил на постоянный уход

Сейчас всё больше дачников выбирают растения не по красивой картинке, а по простому принципу: чтобы росло без бесконечных подкормок, укрытий и «танцев» весь сезон. И опытные садоводы давно говорят одно и то же — хороший сад не должен превращаться во вторую работу.

Вот 5 культур, которые чаще всего советуют тем, кто хочет красивый и урожайный участок без постоянной суеты.

1. Смородина — почти беспроигрышный вариант

Смородина быстро приживается, редко вымерзает и начинает плодоносить уже через пару сезонов. А ухода ей нужно минимум — обрезка старых веток и немного мульчи. Неприхотливые сорта: «Добрыня», «Ядрёная», «Селеченская-2».

2. Жимолость — самая ранняя ягода на участке

Когда клубника только собирается цвести, жимолость уже даёт первые ягоды. При этом культура спокойно переносит морозы и редко болеет. Главное — высаживать сразу несколько сортов рядом для нормального опыления. Неприхотливые сорта: «Бакчарский великан», «Синяя птица», «Югана».

3. Крыжовник — урожайный и очень живучий куст

Современные сорта крыжовника стали намного устойчивее к мучнистой росе и зимним проблемам. А хороший куст способен плодоносить годами почти без сложного ухода. Главное — не загущать крону. Неприхотливые сорта: «Колобок», «Русский жёлтый», «Северный капитан».

4. Ирга — настоящий «броневик» среди кустарников

Ирга спокойно переносит морозы, жару и даже не слишком идеальную почву. Ягоды сладкие, куст красивый, а ухода практически не требует. Многие используют её ещё и как живую изгородь. Неприхотливые сорта: «Смоуки», «Мартин», «Тиссен».

5. Ремонтантная малина — вариант для тех, кто не любит сложную обрезку

Именно ремонтантные сорта сейчас всё чаще выбирают занятые дачники. Осенью все побеги просто срезают под корень — и не нужно разбираться, что оставить, а что удалять. При хорошем поливе летом урожай получается очень достойным. Неприхотливые сорта: «Полька», «Геракл», «Оранжевое чудо».

Ольга Шмырева
