17 мая 2026 в 13:05

МИД Ирана обвинил США в использовании пропаганды Геббельса

МИД Ирана: Белый дом использует риторику нациста Йозефа Геббельса

Здание МИД Ирана Здание МИД Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Белый дом использует риторику нациста Йозефа Геббельса, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х. По словам дипломата, это делается для дестабилизации Тегерана.

Именно безрассудное разжигание войны режимами США и Израиля разрушило многообещающие дипломатические процессы и посредством неспровоцированной военной агрессии против Ирана намеренно создало угрозу безопасности на жизненно важных энергетических маршрутах, только затем, чтобы обвинить Иран в дестабилизации, чтобы воплотить в жизнь печально известное изречение Геббельса: обвиняй других в том, что делаешь сам, — отметил он.

До этого американский лидер Дональд Трамп объявил, что США способны за два дня вывести из строя критическую инфраструктуру Ирана. По его словам, американские силы могут нанести удары по мостам и энергетическим объектам страны.

Кроме того, республиканец заверил, что США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами. Вашингтон допускает проведение операции на территории Ирана, если Тегеран откажется передать материалы добровольно, подчеркнул Трамп.

