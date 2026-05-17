В РАН призвали к созданию новой финансовой инфраструктуры в Евразии Экономист Бабаев: евразийское партнерство защитит регион от санкционного шантажа

Развитие Большого евразийского партнерства поможет государствам региона избавиться от постоянной угрозы экономических санкций со стороны США, считает директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. Выступая на полях X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, он заявил, что консолидация экономических потенциалов ведущих держав континента станет ключевым фактором стабильности в меняющемся мире, передает ТАСС.

Китай, Россия и другие страны Евразии должны постепенно двигаться к формированию новой инфраструктуры финансового, торгового, транспортного взаимодействия в рамках Большого евразийского партнерства, — подчеркнул Бабаев.

Глава профильного института отдельно добавил, что на сегодняшний день практически весь остальной мир находится под перманентной угрозой введения жестких ограничений со стороны США или Европы. Именно поэтому поэтапное развитие макрорегиона как единого и суверенного финансового пространства гарантирует участникам безопасность.

Ранее испанская газета El Mundo отметила, что визит президента России Владимира Путина в Китай сразу после поездки в КНР американского лидера Дональда Трампа, подтверждает долгосрочный стратегический альянс Москвы и Пекина. Обозреватели считают, что приезд российского лидера продемонстрировал очевидный приоритет союза с Россией.