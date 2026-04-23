23 апреля 2026 в 12:40

«Корни тесно переплетены»: Песков указал на особенность народов Евразии

Каждый из народов Евразии хочет быть самостоятельным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что они также берегут свою историю, но корни их тесно переплетены, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что масштабный кризис в Персидском заливе, затронувший весь Ближний Восток, начал оказывать фундаментальное влияние на геополитическую ситуацию во всей Евразии. Дипломат подчеркнул, что текущие события заставляют государства пересматривать свои стратегии обеспечения нацбезопасности. По его мнению, конфликт разрушает прежние международные договоренности и требует поиска новых механизмов стабильности.

До этого отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск назвал Россию будущим всего развитого мира. Он признался, что его особенно поразили люди и царящая в государстве атмосфера. Отец Маска также назвал россиян добрыми и порядочными людьми.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

