«Корни тесно переплетены»: Песков указал на особенность народов Евразии

Каждый из народов Евразии хочет быть самостоятельным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что они также берегут свою историю, но корни их тесно переплетены, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что масштабный кризис в Персидском заливе, затронувший весь Ближний Восток, начал оказывать фундаментальное влияние на геополитическую ситуацию во всей Евразии. Дипломат подчеркнул, что текущие события заставляют государства пересматривать свои стратегии обеспечения нацбезопасности. По его мнению, конфликт разрушает прежние международные договоренности и требует поиска новых механизмов стабильности.

До этого отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск назвал Россию будущим всего развитого мира. Он признался, что его особенно поразили люди и царящая в государстве атмосфера. Отец Маска также назвал россиян добрыми и порядочными людьми.