17 апреля 2026 в 14:22

«Коренным образом»: Лавров о трансформации Евразии из-за Ближнего Востока

Лавров заявил о трансформации безопасности в Евразии из-за войны в Иране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Масштабный кризис в Персидском заливе, затронувший весь Ближний Восток, начал оказывать фундаментальное влияние на геополитическую ситуацию во всей Евразии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ дипломат подчеркнул, что текущие события заставляют государства пересматривать свои стратегии обеспечения национальной безопасности, передает РИА Новости.

Кризис, который был создан в районе Персидского залива и охватил, по сути дела, весь Ближний Восток, коренным образом меняет общие тенденции на евразийском континенте, в том числе с точки зрения путей обеспечения безопасности стран, — пояснил глава российского ведомства.

По его мнению, конфликт разрушает прежние международные договоренности и требует поиска новых механизмов стабильности. Последствия этой дестабилизации уже ощущаются далеко за пределами очага напряженности, влияя на экономические и политические процессы на континенте.

Ранее Лавров заявил, что обсудил с министрами иностранных дел стран Содружества беспрецедентную эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. Он сообщил, что особое внимание на встрече было уделено различным аспектам сложившейся ситуации.

