Лавров обсудил с коллегами по СНГ эскалацию на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министрами иностранных дел стран Содружества беспрецедентную эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, Лавров сообщил, что особое внимание на встрече было уделено различным аспектам сложившейся ситуации.

Обсудили актуальные международные проблемы. Понятно, что особое внимание уделили различным аспектам беспрецедентной эскалации напряженности в зоне Персидского залива, вызванной военной агрессией США и Израиля против Ирана, — сказал он.

Ранее Сергей Лавров отметил, что урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке будет непросто, а попытки «разрубить» его не дадут результата. Наиболее важные события сейчас происходят на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Ситуацию он охарактеризовал как «очевидный кризисный узел», решить который будет непросто.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу переговоров США и Ирана. Он заявил, что пока их взаимодействие окончилось безрезультатно. По его словам, не купирована опасность возобновления войны.