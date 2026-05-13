Бойцы «Севера» под Харьковом разнесли националистов «Кракена» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), украинские «ждуны» остались без «матки» на Брянщине, в Кремле посоветовали Киеву вывести войска из Донбасса. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

«Кракен» получил по зубам, ВСУ остались без инфраструктуры

Как сообщили в Министерстве обороны России, подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области. В числе пораженных целей — отряд националистического формирования «Кракен».

Кроме того, российские войска ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. По данным Минобороны РФ, под удары попали пункты временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 147 районах.

ВС РФ также продолжили наступление и атаковали позиции нескольких бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Бои шли у Просяной, Добропасово, Лесного, Верхней Терсы, Любицкого, Чаривного и Воздвижевки.

«Бумеранг» уничтожил дрон-матку «ждунов»

Американский беспилотник-камикадзе Hornet заметили на крыше российского автомобиля УАЗ СГР, также известного как «буханка». Дроны активно используются Вооруженными силами Украины в зоне СВО, они оснащены элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink. По информации источника, ВСУ применяют Hornet для охоты на российскую логистику.

Вместе с тем расчеты добровольческого отряда «БАРС-Брянск» при помощи FPV-дрона «Бумеранг» поразили украинский дрон-матку, который использовался для доставки ударных беспилотников в заданный район. Малые БПЛА в простонародье называют «ждунами».

В отряде пояснили, что дрон-матка, по сути, является летающим носителем и ретранслятором. Он зависает на значительной высоте, оставаясь малозаметным для средств поражения с земли, и подводит группу небольших беспилотников к месту выполнения задачи, после чего координирует их пуск и наведение на цели.

ВСУ отправили авиатехников на убой под Харьковом

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что украинское командование вынуждено отправлять авиатехников на штурмовые позиции под Харьковом из-за острой нехватки личного состава для комплектации подразделений. По его словам, потери в ВСУ очень серьезны, и это уже не первый случай, когда специалистов не по профилю бросают в бой.

Дандыкин добавил, что украинская армия понимает важность этого участка для России, так как там проходит граница с Белгородской областью. По его словам, чем дальше будут отброшены ВСУ, тем лучше будет для граждан РФ.

Зеленскому посоветовали отдать приказ об отводе войск

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что политическая стратегия главы государства Владимира Зеленского строится на том, чтобы изображать страну вечной жертвой. Так она прокомментировала слова украинского лидера об угрозе со стороны российских дронов. По ее словам, ближайшее окружение Зеленского зарабатывает на конфликте.

Что касается сроков урегулирования конфликта, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прекращение огня в зоне СВО станет возможным в тот момент, когда президент Украины отдаст приказ о выводе ВСУ с территории российских регионов. По его словам, после этого стороны смогут спокойно заняться переговорами.

