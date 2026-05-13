Рой дронов, сход электрички, срыв гумпомощи: ВСУ атакуют РФ 13 мая

Ночью 13 мая над РФ сбили почти триста украинских беспилотников. Дроны попытались атаковать несколько коммерческих предприятий. Российские военные уничтожили украинский дрон-матку, перебрасывавший малые ударные БПЛА в Брянскую область. Россиянин собирал секретные данные в приграничном регионе. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 13 мая, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами сбили украинские беспилотники

Российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи с 12 на 13 мая, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В частности, дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.

По информации ведомства, беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областях. Также дроны сбили в Краснодарском крае, Калмыкии и Крыму.

Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Москве, заявил утром 13 мая мэр столицы Сергей Собянин.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. В частности, в Грайворонском округе мужчина получил ранения после сброса взрывного устройства с БПЛА на автомобиль.

Губернатор отметил, что двое мужчин также пострадали из-за сброса взрывчаток с дронов на машины в Краснояружском и Корочанском округах. При этом в Шебекино мирный житель получил ранения при детонации взрывного устройства из-за удара по нему молотком.

Кроме того, на маршруте Разумное — Томаровка сошел с рельсов электропоезд, сообщил Гладков. По предварительным данным, причиной происшествия стало повреждение около двух метров железной дороги, предположительно, после взрыва.

Машинист резко затормозил, после чего половина вагона сошла с рельсов. В поезде находились 15 человек. Одна из пассажирок получила рваную рану ноги и ушиб спины, ее отправили в больницу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ пытались атаковать предприятия

В Ярославской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, один из обломков повредил промышленный объект. В результате происшествия никто не пострадал.

Обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района, передает пресс-служба оперштаба Краснодарского края. По имеющейся информации, пострадал один человек. Как уточнили в оперштабе, в результате инцидента зафиксировано возгорание оборудования на объекте.

Кроме того, в станице Тамань по нескольким адресам нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые повредили частные домовладения. В результате инцидента пострадал один человек.

В оперштабе уточнили, что обломки дрона упали рядом с частным домом, где от взрывной волны выбило окна. Еще один фрагмент беспилотника приземлился на летнюю кухню, повредив остекление и двери. В обоих случаях ущерб причинен исключительно имуществу.

Обломки украинских беспилотников обнаружили вблизи двух объектов в Ростовской области, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. Речь идет о коммерческом и административном зданиях в Первомайском районе и Ростове-на-Дону.

ПВО также отразила атаку дронов ВСУ на Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), сообщил глава региона Игорь Бабушкин. В результате возникло возгорание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали новые регионы

Подросток был ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Кременная в ЛНР, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. По ее словам, 16-летнего пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой: ранение живота и ключицы.

«После осмотра выяснилось, что ранения мальчик получил непроникающие. Из тела уже извлекли осколки. Все обошлось», — сказано в сообщении.

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на Дом культуры в Каменке-Днепровской Запорожской области во время выдачи гуманитарной помощи, сообщили журналистам в администрации муниципального округа. Осколочные травмы получил мужчина 1977 года рождения, когда вражеский дрон ударил по пункту поддержки населения. Взрывом в здании выбило стекла, а последующий налет на местную энергосистему оставил без электричества более 700 абонентов.

Автозаправочная станция загорелась в Энергодаре после атаки беспилотников, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре: снова удар по заправке, АЗС горит. Сейчас сохраняется высокая дроновая опасность», — заявил Пухов.

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Великолепетихскому муниципальному округу Херсонской области, сообщила местная администрация. Там отметили, что за последние сутки украинские военные совершили 23 артобстрела и атаки с помощью БПЛА.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Как ВС РФ уничтожили механического «пособника» ВСУ

Расчеты добровольческого отряда «БАРС-Брянск» при помощи FPV-дрона «Бумеранг» поразили украинский дрон-матку, который использовался для доставки малых ударных беспилотников в заданный район. Малые БПЛА в простонародье называют ждунами из-за того, что могут долго находиться в режиме ожидания или скрытого патрулирования.

В отряде пояснили журналистам, что дрон-матка, по сути, является летающим носителем и ретранслятором. Он зависает на значительной высоте, оставаясь малозаметным для средств поражения с земли, и подводит группу небольших беспилотников к месту выполнения задачи, после чего координирует их пуск и наведение на цели.

Подобная связка превращает рои дронов в инструмент массированного налета. Однако на этот раз, как подчеркнули бойцы, противодействие оказалось эффективным: станция радиолокационного обнаружения зафиксировала воздушный объект, передала данные операторам, а те взяли цель на сопровождение и ликвидировали ее с помощью комплекса «Бумеранг».

Как житель Брянской области собирал секретные данные о пограничниках

В Брянской области задержали гражданина России, подозреваемого в сборе сведений, составляющих государственную тайну, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ. Собранная информация касалась деятельности пограничного управления ФСБ по охране государственной границы и являлась государственной тайной.

Как уточнили в УФСБ, сбор информации осуществлялся для занятия контрабандой — задержанный являлся руководителем международного организованного преступного сообщества. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 13 мая: последние новости, сводки, бои

Удары по Украине сегодня, 13 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Наступление ВС РФ на Харьков 13 мая: последние новости, Купянск, сводка