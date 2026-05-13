13 мая 2026 в 08:16

Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого объекта в Ростовской области

Слюсарь: обломки дронов ВСУ обнаружены вблизи двух объектов в Ростове-на-Дону

Фото: Социальные сети
Обломки украинских беспилотников обнаружили вблизи двух объектов в Ростове-на-Дону, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАКС. Речь идет о коммерческом и административном зданиях.

Обломки БПЛА обнаружены вблизи двух объектов — коммерческого и административного — в Первомайском районе в Ростове, — написал Слюсарь.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей. В частности, беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Воронежской, Брянской областях, в Краснодарском крае и в Крыму.

До этого в станице Тамань по нескольким адресам нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые повредили частные домовладения. В результате инцидента пострадал один человек.

Вечером 12 мая Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью БПЛА на Белгородскую область. Под ударом оказались семь муниципальных образований региона, пострадал один человек.

