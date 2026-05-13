Обломки БПЛА найдены в станице Тамань по нескольким адресам Оперштаб Кубани сообщил об обнаружении обломков БПЛА в станице Тамань

В станице Тамань по нескольким адресам нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые повредили частные домовладения. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Обломки дрона упали рядом с частным домом, где от взрывной волны выбило окна. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Еще один фрагмент беспилотника приземлился на летнюю кухню, повредив остекление и двери. В обоих случаях ущерб причинен исключительно имуществу.

На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Специалисты фиксируют последствия и устанавливают тип беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью БПЛА на Белгородскую область. Под ударом оказались семь муниципальных образований региона, пострадал один человек. Мужчину с баротравмой экстренно доставили в белгородскую горбольницу № 2, медики оказали помощь, после чего он отправился на амбулаторное лечение. До этого сообщалось, что жилой дом, школа и детский сад получили повреждения в результате атаки ВСУ на Оренбургскую область.