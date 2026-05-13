День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 06:39

Обломки БПЛА найдены в станице Тамань по нескольким адресам

Оперштаб Кубани сообщил об обнаружении обломков БПЛА в станице Тамань

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В станице Тамань по нескольким адресам нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые повредили частные домовладения. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Обломки дрона упали рядом с частным домом, где от взрывной волны выбило окна. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Еще один фрагмент беспилотника приземлился на летнюю кухню, повредив остекление и двери. В обоих случаях ущерб причинен исключительно имуществу.

На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Специалисты фиксируют последствия и устанавливают тип беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью БПЛА на Белгородскую область. Под ударом оказались семь муниципальных образований региона, пострадал один человек. Мужчину с баротравмой экстренно доставили в белгородскую горбольницу № 2, медики оказали помощь, после чего он отправился на амбулаторное лечение. До этого сообщалось, что жилой дом, школа и детский сад получили повреждения в результате атаки ВСУ на Оренбургскую область.

Регионы
Краснодарский край
оперштабы
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА найдены в станице Тамань по нескольким адресам
Российские дроны нашли слабое место в позициях ВСУ под Ореховом
Смертельно раненый командир попрощался с командой после операции в тылу ВСУ
Спасатели обуздали пожар у «Кремля в Измайлово»
«Объединил людей и инопланетян»: озвучено, кто еще «ждет» отставки Стармера
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Врач ответила, как часто нужно проветривать помещения
SHOT сообщил о взрывах над Ярославлем
Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова
McDonald's расчистил себе дорогу на российский рынок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 мая
Психолог объяснила, почему кризис среднего возраста может разрушить семью
Дорогостоящий дрон ВСУ лишился «жизни» в районе ДНР
Трамп назвал два государства, которые считает сверхдержавами
Знаменитый режиссер может попасть под расследование прокуратуры
Роспотребнадзор перечислил эндемичные по энцефалиту регионы России
Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае
Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая
В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию
Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.