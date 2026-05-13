Наступление ВС РФ на Запорожье 13 мая: последние новости, сводки, бои

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 13 мая 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в среду, 13 мая: обстановка на фронте сегодня

«Слаженная работа артиллерии и БПЛА ВДВ сорвала ротацию киевских боевиков на Запорожском направлении. В ходе воздушной разведки операторы подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ выявили движение вражеской пехоты в сторону передовых позиций. Украинские боевики пытались скрытно провести ротацию, используя рельеф местности. Координаты были оперативно переданы артиллеристам группировки войск „Днепр“. Точным ударом уничтожены автомобиль и живая сила врага, а попытка ротации сорвана. Тандем артиллерии и беспилотной авиации действует круглосуточно. Операторы доразведывают цели и фиксируют результат, позволяя уничтожать врага с первого выстрела», — сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Запорожском направлении ВСУ за последние дни выпустили 92 боеприпаса из орудий и минометов, более тысячи раз использовали ударные дроны.

«В районе Приморского и Степногорска возобновились тяжелые бои. На восточном фланге возобновились бои в районе Чаривного, Верхней Терсы и Воздвижевки. ВС РФ уничтожили больше 20 пунктов управления БПЛА врага и активно бьют по логистике и огневым позициям врага на этом участке. На фоне постоянных ударов по гражданским объектам в районе Каменки-Днепровской и Энергодара украинские власти объявили принудительную эвакуацию гражданского населения в Никополе, части города Марганца и селах Ильинка, Новокиевка и Вышетарасовка на правом берегу Днепра», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военкор Евгений Поддубный обратил внимание, что на Запорожском направлении тяжелые бои сейчас идут за Приморское, что расположено к северо-западу от Степногорска.

«В окрестностях обоих населенных пунктов противник не оставляет попыток накопить силы и средства. Планы противника срывают наши специалисты БПС. На кадрах один из таких примеров: операторы дронов уничтожили подкрепление ВСУ, которое враг пытался высадить в районе Приморского для осуществления последующих контратак», — добавил он.

Следственный комитет России будет расследовать преступление украинских вооруженных формирований, повлекшее ранение мирного жителя Запорожской области.

«По сообщению органов исполнительной власти, боевики ВФУ совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. В больницу с осколочными ранениями поступил мужчина. Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступления», — заявили в СК РФ.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Верхняя Терса Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и девять автомобилей», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 13 мая: последние новости, Купянск, сводка

Что известно о последних днях жизни и смерти актера Вадима Александрова

Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели