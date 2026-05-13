Российские подразделения БПЛА обошли систему РЭБ противника под Ореховом и нанесли удар по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины, морские пехотинцы уничтожили дорогостоящий дрон ВСУ «Юпитер-Н3» на Добропольском направлении. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российские дроны нашли слабое место в позициях ВСУ под Ореховом

Подразделения беспилотной разведки и 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии, входящей в состав группировки «Днепр» Вооруженных сил России, осуществили успешный прорыв через систему радиоэлектронного противодействия ВСУ, сообщил командир разведывательной роты с позывным Немец. По его словам, это позволило атаковать полевые укрепления противника вблизи Орехова.

Населенный пункт расположен в Запорожской области неподалеку от линии соприкосновения и находится под контролем украинской армии. Орехов используется как временная база для размещения подразделений ВСУ, а также служит важным логистическим узлом для снабжения передовых позиций.

Раненый командир воодушевил бойцов после операции в тылу ВСУ

Командир группы разведчиков 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Михаил Купов, выполнявший задачи в тылу Вооруженных сил Украины, получил смертельное ранение, прикрыв собой товарища. Успев связаться с сослуживцами по радиостанции, он произнес свои последние слова, попрощавшись и поддержав бойцов.

В начале марта 2025 года группа под командованием Купова за несколько дней освободила две лесополосы в тылу противника и захватила в плен 10 украинских военнослужащих, включая противотанковый и минометный расчеты. При отходе разведчики вместе с пленными попали под атаку вражеских беспилотников. Оператор БПЛА тараном сбил один гексакоптер, но следом прилетел второй и сбросил боеприпасы.

Дорогостоящий дрон ВСУ лишился «жизни» в районе ДНР

Российские военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» поразили украинский беспилотник «Юпитер-Н3» на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Уничтоженный аппарат считается одним из самых дорогих в своем классе и способен преодолевать до 1000 километров. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам командира зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады, расчет «Ворон» сбил цель, после чего идентифицировал тип беспилотника. Его параметры были внесены в систему распознавания радиолокационной станции.

Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая

Вооруженные силы Украины в период перемирия с 8 по 11 мая 2026 года нарушали режим прекращения огня более чем в два раза интенсивнее, чем в аналогичные даты прошлого года. К такому выводу пришли СМИ, проанализировав сводки Министерства обороны России.

Согласно данным российского военного ведомства, за четыре дня текущего года было зафиксировано 30 383 нарушения со стороны ВСУ. Из них 3475 обстрелов позиций российских войск велись из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Еще 26 212 ударов было нанесено с применением беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, подразделения ВСУ предприняли 37 атак на позиции российских военнослужащих.

Обломки БПЛА найдены в станице Тамань по нескольким адресам

В станице Тамань по нескольким адресам нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые повредили частные домовладения. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Обломки дрона упали рядом с частным домом, где от взрывной волны выбило окна. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

