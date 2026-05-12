Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая

Президенты России и Украины могут встретиться не только в Москве, Киеву предрекли военный коллапс в 2026 году, Минобороны России подтвердило окончание режима прекращения огня, а родственники бойцов ВСУ настаивают на отступлении. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны России подвело итоги перемирия

Министерство обороны России подтвердило, что режим прекращения огня завершился. Как уточнили в ведомстве, российские военные продолжили проведение специальной операции.

Срок действия перемирия, объявленного в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, истек в полночь. Изначально президент России объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая, затем при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая.

Согласно подсчетам ведомства, ВСУ нарушили режим прекращения огня больше 30 тыс. раз. За истекшие сутки противник предпринял пять попыток атак и совершил 859 обстрелов российских позиций из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Также враг нанес 5825 ударов с использованием БПЛА.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

По данным Минобороны, российские войска поразили военные аэродромы ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации в 56 районах. По данным ведомства, удары наносились БПЛА, авиацией и артиллерией. Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили 108 дронов.

ВСУ отвели срок до полного коллапса

Американский военный историк и эксперт по национальной безопасности Дэвид Пайн, отставной офицер штаба Сухопутных войск США считает, что Украине грозит военный коллапс. По его прогнозу, учитывая текущий уровень потерь личного состава, у украинской армии, возможно, закончатся войска уже к концу года. В таком случае, отметил аналитик, заявления президента России о скором завершении конфликта окажутся точными, независимо от позиции Запада.

Пайн также подтвердил, что Россия в ходе СВО обеспечивает не только демилитаризацию сопредельного государства, но и частичное разоружение НАТО. Он напомнил, что западные страны активно передают Киеву свои запасные системы вооружений, тем самым сокращая собственные арсеналы.

Родственники украинских бойцов взбунтовались против командования

Родные украинских военных обратились к командованию 21-й отдельной мехбригады ВСУ с призывом отступить из района Запселья в Сумской области. Источник в российских силовых структурах рассказал, что члены семей солдат выступили за отход из-за большого количества дронов ВС РФ на данном направлении.

Также появилась информация, что FPV-дроны ВСУ убили своих же солдат у Запселья. Сообщалось, что убитые пытались форсировать реку Псел. Источник добавил, что погибшие военнослужащие оказались без оружия на территории, подконтрольной бойцам «Севера».

Названы условия завершения СВО и встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. По его словам, для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо взять на себя ответственность и принять нужное решение, которое хорошо известно Киеву.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Также представитель Кремля подтвердил, что президент России Владимир Путин и Зеленский могут в любой момент встретиться в Москве. Что касается переговоров за пределами столицы, то они возможны, но лишь тогда, когда в СВО будет «поставлена точка», добавил Песков.

Также представитель Кремля подтвердил, что участвовать в переговорах России и Европы может кто угодно. Так он прокомментировал возможность назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в этом процессе. Песков подчеркнул, что главным в этом вопросе остается желание наладить диалог.

Читайте также:

Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре

Один россиянин погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на коммунальщиков

Военэксперт ответил, как Германия может помочь ВСУ в оборонной сфере