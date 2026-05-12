12 мая 2026 в 12:23

МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня

ВС России продолжили проведение СВО после завершения режима прекращения огня

ВС РФ в зоне СВО
Режим прекращения огня завершился, российские военные продолжили проведение специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС России строго соблюдали режим тишины и оставались на ранее занятых позициях.

С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Срок действия перемирия, объявленного в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, истек в полночь. Изначально президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая, затем при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая.

До этого Минобороны сообщило, что украинская армия нарушила режим прекращения огня более 30 тыс. раз. По информации оборонного ведомства, ВС России зеркально реагировали на действия ВСУ.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, за прошедшую неделю более 230 мирных жителей пострадали, из которых 25 погибли.

