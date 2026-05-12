В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие

Более 30 тысяч нарушений перемирия украинской стороной зафиксировано в период с 8 по 11 мая, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, российская армия зеркально реагировала на действия противника.

Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, за сутки до 00:00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов российских позиций из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Также противник нанес 5 825 ударов с использованием БПЛА.

ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.