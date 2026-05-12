Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ

Российские войска поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации в 56 районах, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, удары наносились ударными БПЛА, авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили 108 украинских БПЛА за сутки. Согласно заявлению Минобороны РФ, речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Ведомство также объявило, что режим прекращения огня завершился. Российские военные продолжили проведение специальной военной операции. Срок действия перемирия, объявленного в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, истек в полночь. Изначально президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая, затем было согласовано перемирие с 9 по 11 мая.