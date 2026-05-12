День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:43

Военэксперт ответил, как Германия может помочь ВСУ в оборонной сфере

Военэксперт Кнутов: Германия может помочь ВСУ в разработке баллистических ракет

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия может подключиться к разработке баллистических ракет для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который сообщил, что Киев и Берлин запустят совместное производство дронов с дальностью полета до 1,5 тыс. км. По словам Кнутова, сейчас существуют конкретные договоренности, которые касаются усиления оборонного потенциала Украины при участии Германии.

Сейчас украинская военная компания FirePoint работает над созданием ракет FP-7 и FP-9. Берлин может подключиться к разработке баллистических ракет для ВСУ, технологий ФРГ для этого хватает. У стран в целом есть договоренности, которые касаются расширения производства и дальнобойных дронов, и создания баллистических ракет и ракет-перехватчиков. Но последними больше будут заниматься испанцы. Я так думаю, что немцы тоже какое-то участие в этом примут, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. По информации немецких журналистов, министр приехал для обсуждения вопроса о расширении сотрудничества в сфере вооружений с Украиной. Визит не стали заранее анонсировать из соображений безопасности.

Европа
Германия
Украина
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Подросток загорелся после игр с жидкостью для розжига
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.