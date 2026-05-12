Военэксперт ответил, как Германия может помочь ВСУ в оборонной сфере Военэксперт Кнутов: Германия может помочь ВСУ в разработке баллистических ракет

Германия может подключиться к разработке баллистических ракет для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который сообщил, что Киев и Берлин запустят совместное производство дронов с дальностью полета до 1,5 тыс. км. По словам Кнутова, сейчас существуют конкретные договоренности, которые касаются усиления оборонного потенциала Украины при участии Германии.

Сейчас украинская военная компания FirePoint работает над созданием ракет FP-7 и FP-9. Берлин может подключиться к разработке баллистических ракет для ВСУ, технологий ФРГ для этого хватает. У стран в целом есть договоренности, которые касаются расширения производства и дальнобойных дронов, и создания баллистических ракет и ракет-перехватчиков. Но последними больше будут заниматься испанцы. Я так думаю, что немцы тоже какое-то участие в этом примут, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. По информации немецких журналистов, министр приехал для обсуждения вопроса о расширении сотрудничества в сфере вооружений с Украиной. Визит не стали заранее анонсировать из соображений безопасности.