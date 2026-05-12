Украинские дроноводы расправились с сослуживцами в Сумской области ТАСС: операторы ВСУ уничтожили свои штурмовые группы у реки Псел

В Сумском районе у населенного пункта Запселье украинские FPV-дроны нанесли удар по своим же военнослужащим, пытавшимся форсировать реку Псел, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел в момент, когда штурмовые группы ВСУ после переправы оказались без оружия на территории, подконтрольной бойцам российской группировки «Север».

Вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной бойцам «Севера» территории, — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно о значительных потерях ВСУ в Краснопольском районе Сумской области. По информации источника, речь идет о 425-м штурмовом полке, именуемом «мясным полком» главкома Александра Сырского.

До этого начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта рассказал, что подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 730 украинских бойцов в Харьковской области. По его словам, живая сила противника ликвидировалась как на линии фронта, так и в местах временной дислокации.