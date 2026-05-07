«Мясной полк» Сырского крепко прижали под Сумами

РИА Новости: 425-й полк Сырского несет большие потери в Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ несут значительные потери в Краснопольском районе Сумской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его информации, речь идет о 425-м штурмовом полке, именуемом «мясным полком» главкома Александра Сырского.

На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» подтверждается информация об участии «мясного полка» Сырского в боевых действиях в Сумской области, — сказал источник.

Источник уточнил, что подразделение под командованием главнокомандующего ВСУ пытается безуспешно сдерживать продвижение российской группировки «Север» в районе населенного пункта Новодмитровка. Также собеседник агентства отметил, что еще до официального подтверждения участия подразделения в боевых действиях в соцсетях начали появляться некрологи, число которых в последнее время заметно увеличилось.

Ранее начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта рассказал, что подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 730 украинских бойцов в Харьковской области. По его словам, живая сила противника ликвидировалась как на линии фронта, так и в местах временной дислокации в ходе нанесения огневых ударов.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
