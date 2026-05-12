«Курьеры» кошмарят ВСУ, конец перемирия: новости СВО к утру 12 мая

Российские специалисты научились подавлять украинские беспилотники путем подмены видеосигнала советскими мультфильмами, закончилось перемирие, объявленное в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

В России научились «ослеплять» вражеские БПЛА мультфильмами

Российские специалисты разработали технологию, которая подменяет видеосигнал для операторов украинских беспилотников, показывая им вместо реального изображения советские мультфильмы. В результате противник теряет ориентацию, не понимает направление полета и в итоге дрон падает, сообщил офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Аристарх.

По словам военного, система подавления, основанная на подмене видеопотока, получила название «Маркер Герц». Он отметил, что принимал участие в ее разработке, руководя профильной мастерской. Также команда тестировала другое устройство — компактный, но мощный комплекс под названием «Зеркало».

Российский «Курьер» доставил «подарки» ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы России применили наземный роботизированный комплекс «Курьер» в Сумской области, информировала пресс-служба Министерства обороны РФ. Аппарат, используемый в том числе как пост воздушного наблюдения, сбил из пулемета пролетавший мимо тяжелый украинский беспилотник «Вампир».

Как добавил командир штурмового взвода с позывным Камень, «Курьер» является многофункциональной платформой. На нее можно устанавливать пулемет, автоматический гранатомет, огнемет «Шмель» или средства ПВО.

Введенное Путиным перемирие ко Дню Победы закончилось

Срок действия перемирия, объявленного в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, истек. Изначально президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая, затем при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В этот период также был проведен обмен пленными с Украиной в формате «1000 на 1000». Путин назвал инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии 9–11 мая оправданным предложением, носящим «ярко выраженный гуманитарный характер».

Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался

В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль 8 мая в селе Новая Нелидовка Белгородского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что врачи боролись за его жизнь до последнего.

Мужчина попал в руки медиков с открытыми переломами ног в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу, однако врачи ничего не смогли сделать.

Медика ВСУ объявили в розыск за пытки российских пленных

Командир медгруппы одного из подразделений ВСУ Константин Ким объявлен в розыск за систематические пытки российских бойцов, сообщили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Жестокое обращение с военнопленными» и «Мародерство в период вооруженного конфликта».

По данным следствия, Ким намеренно ограничивал оказание медицинской помощи раненым российским военнослужащим, попавшим в плен. Кроме того, он лично избивал солдат, ломал им конечности и угрожал убийством с целью получения разведывательной информации или из чувства мести.

