«Ну, погоди!»: в России научились «ослеплять» вражеские БПЛА мультфильмами

Российские специалисты разработали технологию, которая подменяет видеосигнал для операторов украинских беспилотников, показывая им вместо реального изображения советские мультфильмы. В результате противник теряет ориентацию, не понимает направление полета и в итоге дрон падает, сообщил РИА Новости офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Аристарх.

Одно изделие у нас «Ну, погоди!» показывало, другое изделие «Чебурашка и Гена», и «Следствие ведут Колобки» — это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает, — рассказал военный.

По словам военного, система подавления, основанная на подмене видеопотока, получила название «Маркер Герц». Он отметил, что принимал участие в ее разработке, руководя профильной мастерской. Также команда тестировала другое устройство — компактный, но мощный комплекс под названием «Зеркало».

Ранее Вооруженные силы России применили наземный роботизированный комплекс «Курьер» в Сумской области, информировала пресс-служба Министерства обороны РФ. Аппарат, используемый в том числе как пост воздушного наблюдения, сбил из пулемета пролетавший мимо тяжелый украинский беспилотник «Вампир».