12 мая 2026 в 06:05

Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ: НРТК «Курьер» сбил украинский беспилотник в Сумской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России применили наземный роботизированный комплекс «Курьер» в Сумской области, информировала пресс-служба Министерства обороны РФ. Аппарат, используемый в том числе как пост воздушного наблюдения, сбил из пулемета пролетавший мимо тяжелый украинский беспилотник «Вампир».

Кроме ударных функций, комплекс применяется как стационарная пулеметная точка на удалении от оператора. Также «Курьер» используется в качестве подвижного пункта воздушного наблюдения (ПВН), — говорится в сообщении.

Как добавил командир штурмового взвода с позывным Камень, «Курьер» является многофункциональной платформой. На нее можно устанавливать пулемет, автоматический гранатомет, огнемет «Шмель» или средства ПВО.

Помимо боевых задач, комплекс способен перевозить боеприпасы и провизию на передовую, а также эвакуировать раненых. Для этого турель демонтируется, после чего платформа превращается в санитарный транспорт.

Ранее стало известно, что российские войска в условиях нарушения перемирия со стороны ВСУ реагировали зеркально. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что ВС РФ вели ответный огонь. Они поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
