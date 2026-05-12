День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 00:02

Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался

Гладков: в реанимации умер раненный 8 мая при атаке ВСУ житель Новой Нелидовки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль 8 мая в селе Новая Нелидовка Белгородского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что врачи боролись за его жизнь до последнего.

Приношу самые искренние соболезнования его родным и близким… Вся Белгородская область скорбит вместе с вами…написал Гладков.

Мужчина попал в руки медиков с открытыми переломами ног в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу, однако врачи ничего не смогли сделать.

Тогда же, 8 мая, при атаке дрона пострадала женщина. Она получила баротравму и ссадины лица, бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 Белгорода. В данный момент состояние остается удовлетворительным.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, удар пришелся по территории частного домовладения. Оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венесуэле дали дерзкое «обещание» США
Ирландский самолет экстренно сел в амстердамском аэропорту
Введенное Путиным перемирие ко Дню Победы закончилось
В РФПИ предположили, как Запад может использовать хантавирус в свою пользу
«Бедность на минимуме»: в России зафиксировали рост реальных зарплат
Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие миру на Украине
Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался
Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия
Передвигавшиеся на байке жители Индии попали под каток
TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза
Силовики перекрыли главную «президентскую» улицу в Киеве
Раскрыто, как повлияет маркировка радиоэлектроники на цены на авиабилеты
В Грозном эвакуировали 300 жителей многоэтажки из-за пожара
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.