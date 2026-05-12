Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался Гладков: в реанимации умер раненный 8 мая при атаке ВСУ житель Новой Нелидовки

В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль 8 мая в селе Новая Нелидовка Белгородского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что врачи боролись за его жизнь до последнего.

Приношу самые искренние соболезнования его родным и близким… Вся Белгородская область скорбит вместе с вами… — написал Гладков.

Мужчина попал в руки медиков с открытыми переломами ног в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу, однако врачи ничего не смогли сделать.

Тогда же, 8 мая, при атаке дрона пострадала женщина. Она получила баротравму и ссадины лица, бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 Белгорода. В данный момент состояние остается удовлетворительным.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, удар пришелся по территории частного домовладения. Оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.