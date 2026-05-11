11 мая 2026 в 13:57

Налеты дронов, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 11 мая

По данным Минобороны РФ, за последние сутки средства ПВО уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов. Российские силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили порядка 3556 украинских беспилотников над территорией страны. Четыре мирных жителя пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почти сотню дронов уничтожили за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки успешно перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Как подчеркнули в министерстве, ПВО ликвидировала дроны самолетного типа.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

ВСУ атаковали Курскую область дронами и артиллерией

Силы ПВО за сутки уничтожили 20 украинских дронов в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. Также 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Всего в период с 09:00 10 мая до 09:00 11 мая сбито 20 вражеских беспилотников различного типа. 51 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — отметил Хинштейн.

По его словам, также семь раз украинские БПЛА со взрывными устройствами атаковали Курскую область. Известно, что в результате нападения пострадал 52-летний мужчина — у него осколочное ранение ноги. Также был поврежден фасад дома, инцидент произошел в поселке Песчанский Беловского района.

Украинские военные ранили четырех мирных жителей России

Четыре мирных жителя пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, противник задействовал дроны. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара дрона по территории предприятия ранен мужчина. В городской больнице № 2 г. Белгорода ему оказана помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно. При атаке дрона в селе Варваровка пострадал 17-летний юноша. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу», — отметил Гладков.

ПВО за неделю сбила 3556 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили порядка 3556 украинских беспилотников над территорией страны, передает РИА Новости. Данные приведены, исходя из сообщений Минобороны России.

По подсчетам агентства, наибольшее количество БПЛА было сбито 6 и 8 мая. В эти дни силы противовоздушной обороны уничтожили 605 и 749 беспилотников соответственно.

Отмечается, что подавляющее число атак пришлось на европейскую часть России. Кроме того, с 27 апреля по 3 мая российские средства ПВО перехватили не менее 2622 украинских дронов.

Подростка ранило взрывчаткой в Донецке

Подростка 2010 года рождения ранило в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулемзин. Ему оперативно оказали помощь.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — добавил мэр.

ВСУ атаковали автотрассу в Запорожье

Мирный житель 1982 года рождения пострадал в результате удара ВСУ по автомобильной трассе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, также были атакованы окрестности села Долгого и село Скельки.

«В Васильевском муниципальном округе, на автодороге из села Скельки в город Васильевку при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно», — написал Балицкий.

Глава региона отметил, что при ударе по Долгому были повреждены одна легковушка и два грузовика. После атаки транспортные средства охватило огнем. Пострадавших нет. Также, добавил он, при ударе БПЛА по населенному пункту Скельки был поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

