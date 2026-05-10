В Запорожской области рассказали о печальных последствиях новых ударов ВСУ Балицкий: мирный житель пострадал при ударе ВСУ по трассе в Запорожской области

Мирный житель 1982 года рождения пострадал в результате удара ВСУ по автомобильной трассе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, также были атакованы окрестности села Долгого и село Скельки.

В Васильевском муниципальном округе, на автодороге из села Скельки в город Васильевку при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно, — написал Балицкий.

Глава региона отметил, что при ударе по Долгому были повреждены одна легковушка и два грузовика. После атаки транспортные средства охватило огнем. Пострадавших нет. Также, добавил он, при ударе БПЛА по населенному пункту Скельки был поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

10 мая в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины за сутки совершили 676 обстрелов позиций ВС России. Украинская армия нанесла 6331 удар с использованием беспилотников. Всего в зоне СВО зафиксировано более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня.