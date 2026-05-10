День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 14:11

В Запорожской области рассказали о печальных последствиях новых ударов ВСУ

Балицкий: мирный житель пострадал при ударе ВСУ по трассе в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирный житель 1982 года рождения пострадал в результате удара ВСУ по автомобильной трассе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, также были атакованы окрестности села Долгого и село Скельки.

В Васильевском муниципальном округе, на автодороге из села Скельки в город Васильевку при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно, — написал Балицкий.

Глава региона отметил, что при ударе по Долгому были повреждены одна легковушка и два грузовика. После атаки транспортные средства охватило огнем. Пострадавших нет. Также, добавил он, при ударе БПЛА по населенному пункту Скельки был поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

10 мая в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины за сутки совершили 676 обстрелов позиций ВС России. Украинская армия нанесла 6331 удар с использованием беспилотников. Всего в зоне СВО зафиксировано более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.