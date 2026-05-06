06 мая 2026 в 15:38

Названа вероятная дата создания Украиной собственной системы ПВО

Военэксперт Кнутов: Украина может создать свою систему ПВО к концу 2027 года

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Украина может создать собственную полноценную систему противовоздушной обороны ориентировочно к концу 2027 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для этого Киеву потребуется не менее полутора-двух лет на доработку, испытания и принятие на вооружение готовых решений.

Украина будет брать практически готовые решения в вопросе создания системы ПВО страны, но с небольшими изменениями и дополнениями. Все комплексы необходимо сначала испытать на полигонах и только потом попытаться принять их на вооружение. Это минимум полтора-два года. К концу 2027-го у них может что-то получиться. Я исхожу из того, что реализация проекта Freya, концепт которого представляет легкую пусковую установку с ракетами FP-7, — это больше рекламная акция. Хотя они смогли скопировать британскую ракету «Фламинго». Дозвуковую противокорабельную ракету «Нептун» они тоже сделали. Ушло несколько лет на это, но сейчас оружие выпускается серийно, — сказал Кнутов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что прямая продажа американских управляемых авиабомб JDAM Украине может привести к эскалации конфликта. По его мнению, поставку могут оплатить как европейцы, так и сами украинцы.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
