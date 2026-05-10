Политолог Кортунов: Евросоюз может повлиять на завершение конфликта на Украине

Евросоюз может повлиять на завершение конфликта на Украине, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Он отметил, что это возможно при изменении антироссийского курса со стороны европейских политиков.

Окончательное урегулирование должно каким-то образом включать участие европейских стран, поскольку оно подразумевает не только прекращение боевых действий между Россией и Украиной, но также и договоренность о новых правилах европейской безопасности. Однако пока ЕС, помимо периодических заявлений о необходимости его участия в переговорах, не предлагает никаких позитивных идей. Задачи нанести России стратегическое поражение, сформулированные более четырех лет назад, остаются прежними. Европа могла бы сыграть роль в этом процессе, но это зависит от того, сможет ли она более гибко подойти к вопросам завершения конфликта, ― сказал Кортунов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией. При этом он подчеркнул, что выбор представителя для диалога должен оставаться за европейской стороной.