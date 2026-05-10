День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 11:48

Политолог раскрыл, кто может повлиять на завершение конфликта на Украине

Политолог Кортунов: Евросоюз может повлиять на завершение конфликта на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз может повлиять на завершение конфликта на Украине, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Он отметил, что это возможно при изменении антироссийского курса со стороны европейских политиков.

Окончательное урегулирование должно каким-то образом включать участие европейских стран, поскольку оно подразумевает не только прекращение боевых действий между Россией и Украиной, но также и договоренность о новых правилах европейской безопасности. Однако пока ЕС, помимо периодических заявлений о необходимости его участия в переговорах, не предлагает никаких позитивных идей. Задачи нанести России стратегическое поражение, сформулированные более четырех лет назад, остаются прежними. Европа могла бы сыграть роль в этом процессе, но это зависит от того, сможет ли она более гибко подойти к вопросам завершения конфликта, ― сказал Кортунов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией. При этом он подчеркнул, что выбор представителя для диалога должен оставаться за европейской стороной.

Европа
Украина
Андрей Кортунов
СВО
переговоры
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Трогавшего грудь девушки в метро москвича арестовали на 15 суток
Мальчик погиб в ходе игры в надувном замке
Немец объяснил, почему в Германии по-разному относятся к России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.