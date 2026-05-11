ПВО РФ за неделю сбила 3556 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили порядка 3556 украинских беспилотников над территорией страны, передает РИА Новости. Данные приведены, исходя из сообщений Минобороны России.

По подсчетам агентства, наибольшее количество БПЛА было сбито 6 и 8 мая. В эти дни силы противовоздушной обороны уничтожили 605 и 749 беспилотников соответственно.

Отмечается, что подавляющее число атак пришлось на европейскую часть России. Кроме того, с 27 апреля по 3 мая российские средства ПВО перехватили не менее 2622 украинских дронов.

Ранее губернатор Александр Хинштейн рассказал, что российские силы противовоздушной обороны с 9 по 10 мая сбили 98 беспилотников различного типа над Курской областью. По его словам, также ВСУ нанесли 102 артиллерийских удара по отселенным районам. Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

До этого система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» уничтожила четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Донецкой Народной Республики. Жителям ДНР рекомендовали сразу же обращаться в экстренные службы при обнаружении обломков БПЛА.