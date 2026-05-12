День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 00:40

Введенное Путиным перемирие ко Дню Победы закончилось

Срок действия перемирия в честь празднования 81-й годовщины Победы в ВОВ истек

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Срок действия перемирия, объявленного в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, истек. Изначально президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая, затем при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая.

В этот период также был проведен обмен пленными с Украиной в формате «1000 на 1000». Путин назвал инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии 9–11 мая оправданным предложением, носящим «ярко выраженный гуманитарный характер».

Все группировки Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, украинская сторона нарушила перемирие 23 802 раза. ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в различных регионах России. В ответ на нарушения российские военные действовали зеркально.

До этого сообщалось, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

Общество
Владимир Путин
День Победы
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венесуэле дали дерзкое «обещание» США
Ирландский самолет экстренно сел в амстердамском аэропорту
Введенное Путиным перемирие ко Дню Победы закончилось
В РФПИ предположили, как Запад может использовать хантавирус в свою пользу
«Бедность на минимуме»: в России зафиксировали рост реальных зарплат
Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие миру на Украине
Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался
Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия
Передвигавшиеся на байке жители Индии попали под каток
TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза
Силовики перекрыли главную «президентскую» улицу в Киеве
Раскрыто, как повлияет маркировка радиоэлектроники на цены на авиабилеты
В Грозном эвакуировали 300 жителей многоэтажки из-за пожара
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.