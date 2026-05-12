Срок действия перемирия, объявленного в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, истек. Изначально президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая, затем при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая.

В этот период также был проведен обмен пленными с Украиной в формате «1000 на 1000». Путин назвал инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии 9–11 мая оправданным предложением, носящим «ярко выраженный гуманитарный характер».

Все группировки Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, украинская сторона нарушила перемирие 23 802 раза. ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в различных регионах России. В ответ на нарушения российские военные действовали зеркально.

До этого сообщалось, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.