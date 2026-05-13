13 мая 2026 в 03:22

Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая

ТАСС: ВСУ в этот раз чаще нарушали режим тишины к 9 Мая, чем в 2025 году

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины в период перемирия с 8 по 11 мая 2026 года нарушали режим прекращения огня более чем в два раза интенсивнее, чем в аналогичные даты прошлого года. К такому выводу пришли в ТАСС, проанализировав сводки Министерства обороны России.

Согласно данным российского военного ведомства, за четыре дня текущего года было зафиксировано 30 383 нарушения со стороны ВСУ. Из них 3475 обстрелов позиций российских войск велись из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Еще 26 212 ударов было нанесено с применением беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, подразделения ВСУ предприняли 37 атак на позиции российских военнослужащих.

Для сравнения: в мае 2025 года за те же четыре дня было зафиксировано 14 043 нарушения режима тишины. Тогда украинские войска совершили 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также предприняли пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, 37 атак и одну разведку боем.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что режим прекращения огня завершился, а российские военные продолжили проведение специальной военной операции. В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС России строго соблюдали режим тишины и оставались на ранее занятых позициях.

