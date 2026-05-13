Российские дроны нашли слабое место в позициях ВСУ под Ореховом

РИА Новости: ВС РФ провели атаку на опорные пункты ВСУ в районе Орехова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подразделения беспилотной разведки и 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии, входящей в состав группировки «Днепр» Вооруженных сил России, осуществили успешный прорыв через систему радиоэлектронного противодействия ВСУ, сообщил РИА Новости командир разведывательной роты с позывным Немец. По его словам, это позволило атаковать полевые укрепления противника вблизи Орехова

Населенный пункт расположен в Запорожской области неподалеку от линии соприкосновения и находится под контролем украинской армии. Орехов используется как временная база для размещения подразделений ВСУ, а также служит важным логистическим узлом для снабжения передовых позиций.

Уничтожена живая сила противника. Затруднена логистика. Постепенно ослабляется потенциал противника на одном из участков обороны, — рассказал Немец.

Ранее российские войска поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации в 56 районах. По данным МО РФ, атаки были произведены с применением ударных БПЛА и авиации.

