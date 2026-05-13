Смертельно раненый командир попрощался с командой после операции в тылу ВСУ

Командир группы разведчиков 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Михаил Купов, выполнявший задачи в тылу Вооруженных сил Украины, получил смертельное ранение, прикрыв собой товарища. Успев связаться с сослуживцами по радиостанции, он произнес свои последние слова, попрощавшись и поддержав бойцов, пишет ТАСС со ссылкой на офицера с позывным Юстас.

Купол выходит на связь и говорит: «Пацаны, по ходу мне хана, я очень рад был с вами служить», — рассказал Юстас.

В начале марта 2025 года группа под командованием Купова за несколько дней освободила две лесополосы в тылу противника и захватила в плен десять украинских военнослужащих, включая противотанковый и минометный расчеты. При отходе разведчики вместе с пленными попали под атаку вражеских беспилотников. Оператор БПЛА тараном сбил один гексакоптер, но следом прилетел второй и сбросил боеприпасы.

Командир закрыл собой товарища и получил смертельное ранение. За этот подвиг Михаил Купов удостоен звания Героя России посмертно.

