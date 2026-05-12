День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 15:42

ВСУ поплатились за попытку контратаки в Харьковской области

Российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

ВС России пресекли попытку контратаки украинских подразделений в районе села Малая Волчья в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер». В ночное время подразделение 159-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ выдвинулось в направлении российских позиций в районе населенного пункта Малая Волчья Волчанского района. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Передвижение группы было зафиксировано разведывательными подразделениями. После этого военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ нанесли удар по личному составу противника. По данным источника, часть украинских военнослужащих получила ранения, остальные отступили в обратном направлении, оставив раненых на месте.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. По словам источника, речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

До этого военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом — поднявшие бунт были убиты. Как сообщили в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.

Европа
Украина
Харьковская область
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
В возрасте 45 лет умерла сценарист сериала «Склифосовский»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Путин заявил о финальной стадии работ над «Буревестником»
Путин отметил создание в России ракетных комплексов, не имеющих аналогов
Юрист ответила, как бороться с обманом в автосалоне
В Нижнем Новгороде отремонтируют ливневки после паводков
Подмосковные врачи спасли случайно вдохнувшего горошину мужчину
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.