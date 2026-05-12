ВСУ поплатились за попытку контратаки в Харьковской области Российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ в Харьковской области

ВС России пресекли попытку контратаки украинских подразделений в районе села Малая Волчья в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер». В ночное время подразделение 159-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ выдвинулось в направлении российских позиций в районе населенного пункта Малая Волчья Волчанского района. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Передвижение группы было зафиксировано разведывательными подразделениями. После этого военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ нанесли удар по личному составу противника. По данным источника, часть украинских военнослужащих получила ранения, остальные отступили в обратном направлении, оставив раненых на месте.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. По словам источника, речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

До этого военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом — поднявшие бунт были убиты. Как сообщили в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.