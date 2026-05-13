13 мая 2026 в 04:57

Дорогостоящий дрон ВСУ лишился «жизни» в районе ДНР

РИА Новости: российские морпехи ликвидировали дорогостоящий БПЛА ВСУ «Юпитер-Н3»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» поразили украинский беспилотник «Юпитер-Н3» на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Уничтоженный аппарат считается одним из самых дорогих в своем классе и способен преодолевать до тысячи километров, пишет РИА Новости. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам командира зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады, расчет «Ворон» сбил цель, после чего идентифицировал тип беспилотника. Его параметры были внесены в систему распознавания радиолокационной станции.

Появилась непонятная засечка на локационной системе, потому что именно «Юпитер» мы раньше не уничтожали, — пояснил офицер.

Ударно-разведывательный дрон «Юпитер-Н3» (Jupiter Hunter-3) — это аппарат с вертикальным взлетом, размах крыльев которого достигает почти пяти метров. Он может находиться в воздухе до десяти часов.

Беспилотник производится словацкой компанией Jupiter Aircraft при участии немецкого капитала. Его стоимость оценивается примерно в €200 тыс. (около 17,7 млн рублей).

Командир взвода добавил, что уничтожение подобных целей вызывает особый интерес у расчетов ПВО. Поражение «Юпитера-Н3» стало очередным подтверждением эффективности работы российской противовоздушной обороны.

У каждого расчета есть ажиотаж именно уничтожить большую цель противника, — подчеркнул военнослужащий с позывным Грек.

Ранее ВС России пресекли попытку контратаки украинских подразделений в районе села Малая Волчья в Харьковской области. В ночное время подразделение 159-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ выдвинулось в направлении российских позиций в районе населенного пункта Малая Волчья Волчанского района. Минобороны России эту информацию не комментировало.

