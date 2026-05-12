Ударили по врачам, разрушили храм, расстреляли своих: ВСУ атакуют РФ 12 мая

В ночь на 12 мая над РФ сбили почти 30 украинских беспилотников. В Белгородской области в результате обстрела погибли два человека. Курскую область обстреляли из артиллерии. ВСУ преднамеренно били по российскому медицинскому транспорту. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 12 мая, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами сбили украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

За минувшие сутки над Курской областью сбили 76 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, ВСУ также 122 раза применили артиллерию по отселенным районам региона.

Он добавил, что в регионе зафиксировали семь атак БПЛА с применением взрывных устройств. Погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры в результате ударов нет, отметил Хинштейн.

Сколько человек погибло под Белгородом из-за атак

Украинские военные атаковали 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области за сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов и ударов беспилотников пострадали восемь мирных жителей, а двое тяжелораненых скончались в медицинских учреждениях. Разрушения зафиксированы в частных и многоквартирных домах, на инфраструктурных объектах и в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Особо напряженная ситуация сложилась в Белгородском районе, где дроны наносили удары по гражданскому транспорту и жилой застройке. В поселке Октябрьский под удар попали даже медики, прибывшие для оказания экстренной помощи раненому юноше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо жилого сектора, серьезный урон нанесен агропромышленному комплексу и транспортной системе региона. Под огонь попали 11 единиц сельскохозяйственной техники и более 20 гражданских автомобилей. Власти продолжают ликвидировать последствия налетов и оказывать всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, Гладков сообщил, что в реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, тяжело раненный 8 мая в селе Новая Нелидовка Белгородского округа в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль. Врачи боролись за его жизнь до последнего, подчеркнул глава региона. Пострадавший поступил к медикам с открытыми переломами ног в крайне тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

Тогда же, 8 мая, при атаке дрона пострадала женщина. Она получила баротравму и ссадины лица, бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 Белгорода. В данный момент ее состояние остается удовлетворительным.

Как ВСУ проигнорировали праздничное перемирие

ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб российским гражданам, отметил он.

По словам Мирошника, за неделю пострадало более 230 мирных россиян, из них 25 человек погибли. Атаки ВСУ затронули не менее 20 российских регионов, удаленных от зоны спецоперации, включая Московский регион, Чувашию и Чеченскую Республику, уточнил дипломат.

Кроме того, за неделю с 4 по 10 мая значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны Вооруженных сил Украины на Брянскую область, заявил Мирошник. Он рассказал, что противник наносил удары с одновременным применением дронов и РСЗО. По словам Мирошника, зафиксированы около 120 инцидентов, связанных непосредственно с применением беспилотников по объектам на территории региона. В зоне риска были мирные кварталы и гражданская инфраструктура.

Также Мирошник подчеркнул, что украинские войска на прошедшей неделе преднамеренно атаковали российский медтранспорт. Три сотрудника бригады скорой помощи были ранены из-за удара беспилотника в Белгородской области, уточнил представитель МИД.

Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как ВСУ ударили по своим же военным

В Сумском районе у населенного пункта Запселье украинские FPV-дроны нанесли удар по своим же военнослужащим, пытавшимся форсировать реку Псел, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел в момент, когда штурмовые группы ВСУ после переправы оказались без оружия на территории, подконтрольной бойцам российской группировки «Север».

Ранее стало известно о значительных потерях ВСУ в Краснопольском районе Сумской области. По информации источника, речь идет о 425-м штурмовом полке, именуемом «мясным полком» главкома Александра Сырского.

До этого начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта рассказал, что подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 730 украинских бойцов в Харьковской области. По его словам, живая сила противника ликвидировалась как на линии фронта, так и в местах временной дислокации.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 12 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Наступление ВС РФ на Запорожье 12 мая: последние новости, Малая Токмачка

«Курьеры» кошмарят ВСУ, конец перемирия: новости СВО к утру 12 мая