Мирошник сообщил о преднамеренной атаке ВСУ на машины с красным крестом

Мирошник: три медика пострадали при атаке ВСУ на скорую помощь под Белгородом

Украинские войска на прошедшей неделе с 4 по 10 мая преднамеренно атаковали российский медтранспорт, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, три сотрудника бригады скорой помощи были ранены из-за удара беспилотника в Белгородской области.

Украинские боевики, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносили преднамеренные удары по медицинскому транспорту. <…> Трое сотрудников бригады скорой помощи получили ранения из-за удара дрона в поселке Разумное Белгородской области, — отметил Мирошник.

Ранее Мирошник заявлял, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.

Также в Херсонской области от атак Вооруженных сил Украины 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей. Глава региона Владимир Сальдо добавил, что повреждения получили жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске.

