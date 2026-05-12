Удары по Украине сегодня, 12 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 12 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 12 мая

ВС РФ после окончания перемирия в ночь на 12 мая нанесли удары по военным объектам на Украине, сообщил военный эксперт Борис Рожин в авторском Telegram-канале.

«После окончания перемирия БПЛА атаковали цели в городе Самаре Днепропетровской области. По сообщениям главы местной ОВА, на месте прилетов возник пожар, а также повреждена инфраструктура. Согласно спутникам NASA, в настоящий момент горят бочки с топливом на территории новомосковского завода „Приднепровская железная дорога“. Вероятнее всего, они и были целью удара», — отметил он.

По информации эксперта, в населенном пункте Кринички Днепропетровской области в результате атаки зафиксирован мощнейший пожар на АЗС.

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», в Днепропетровской области ВС РФ ударами беспилотников «Герань» поразили два тепловоза, которые ВСУ использовали для подвоза составов с вооружением.

«Утром атакованы объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. Ударами дронов были повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе остановлено. Ранее из-за проблем с железнодорожным сообщением остановил работу крупнейший металлургический завод в Кривом Роге», — добавили военкоры Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

