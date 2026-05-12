День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 10:55

Удары по Украине сегодня, 12 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России 12 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 12 мая

ВС РФ после окончания перемирия в ночь на 12 мая нанесли удары по военным объектам на Украине, сообщил военный эксперт Борис Рожин в авторском Telegram-канале.

«После окончания перемирия БПЛА атаковали цели в городе Самаре Днепропетровской области. По сообщениям главы местной ОВА, на месте прилетов возник пожар, а также повреждена инфраструктура. Согласно спутникам NASA, в настоящий момент горят бочки с топливом на территории новомосковского завода „Приднепровская железная дорога“. Вероятнее всего, они и были целью удара», — отметил он.

По информации эксперта, в населенном пункте Кринички Днепропетровской области в результате атаки зафиксирован мощнейший пожар на АЗС.

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», в Днепропетровской области ВС РФ ударами беспилотников «Герань» поразили два тепловоза, которые ВСУ использовали для подвоза составов с вооружением.

«Утром атакованы объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. Ударами дронов были повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе остановлено. Ранее из-за проблем с железнодорожным сообщением остановил работу крупнейший металлургический завод в Кривом Роге», — добавили военкоры Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 12 мая: последние новости, Малая Токмачка

Наступление ВС РФ на Харьков 12 мая: последние новости, ситуация сегодня

Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне

Мир
Украина
ВС РФ
ВСУ
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятиклассник открыл стрельбу в школе из пневматики
Шестерых глухих арестовали за жестокое убийство инвалида в подъезде
Песков подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским
Тренер рассказал, есть ли возрастные ограничения в лакроссе
Раскрыт срок разработки нового плана госполитики по духовным ценностям
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.